В Самаре уволили пристава, не донесшего на коллегу

Прокуратура Советского района Самары добилась увольнения судебного пристава в связи с утратой доверия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По данным прокуратуры, в ноябре 2018 г. к приставу обратился коллега. Он просил за должника по находящемуся у пристава исполнительному производству. "Посредник" предложил не добиваться исполнения решения суда о сносе здания. А за это должник готов был платить по 10 тыс. руб. ежемесячно.

Не известно, согласился ли пристав, однако он не сообщил начальству, прокуратуре и правоохранителям о коррупционном предложении. Более того, по мнению прокуратуры, тем самым сотрудник ФССП "способствовал совершению коллегой преступления, выразившегося в получении от владельца недвижимости взятки за незаконное бездействие".

Из-за этого прокурор района потребовал от руководителя областного УФССП уволить пристава в связи с утратой доверия, что ведомство и сделало. Сотрудник не согласился с действиями работодателя и пытался оспорить увольнение в суде, но безуспешно.

Второго пристава осудили по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество с использованием служебного положения") и приговорили к двум годам лишения свободы условно. Его также уволили.