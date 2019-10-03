В Отрадном семья мигрантов с тремя детьми жила в недостроенном доме

В Отрадном полицейские обнаружили нелегалов в недостроенном доме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В доме на Осиновском шоссе без удобств жила семья с детьми трех, шести и семи лет. Родители — иностранцы 44-лет. Они нарушили миграционное законодательство РФ, документы детей тоже были оформлены с нарушениями.

По словам мигрантов, они приехали в Россию на заработки, но из-за пьянства мужчины семья оказалась на улице. После этого знакомый разрешил им некоторое время пожить в недостроенном доме.

Семью привлекли к административной ответственности. По решению суда их направили в Центр временного содержания иностранных граждан областного ГУ МВД, а после оформления документов депортируют на родину.