В Самарской области День пожилого человека отметили фестивалем "Активное долголетие

В Самаре отметили День пожилого человека — в СК "МТЛ-Арена" состоялся фестиваль "Активное долголетие", в котором приняли участие сотни жителей области. Волонтеры, участники ветеранского движения, спортсмены и страстные коллекционеры — всех их объединилат любовь к жизни и уверенность в своих силах.

В программе фестиваля были мастер-классы по рукоделию, уроки танцев, приключения в виртуальной реальности, а также полезные лекции от благотворительного фонда "Старость в радость". Работала и диалоговая площадка, где участники могли задать вопросы представителям различных ведомств.

Главным событием фестиваля стал праздничный концерт, во время которого губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил земляков с праздником. "Здесь собрались люди, которые своей активностью, энергией, жизнелюбием могут дать 100 очков вперед представителям молодого поколения. За это вам огромное спасибо!", — сказал глава региона.

Особые словам благодарности губернатор выразил ветеранам: "В этот день мы в первую очередь вспоминаем, что сделано старшим поколением для защиты нашей Родины на линии фронта и в тылу".

Дмитрий Азаров попросил всех присутствующих включиться в подготовку к празднованию 75-летнего юбилея Великой Победы. "Праздничные мероприятия не ограничатся одним днем 9 мая. Это и внимание к местам захоронений солдат, патриотическая работа в школах и вузах и, конечно, внимание к ветеранам. Давайте вместе сделаем так чтобы ни один участник войны и труженик тыла не был забыт", — призвал губернатор.

Не осталось без внимания и волонтерское движение. С каждым годом в нем принимает участие все больше людей "серебряного возраста". "Наши волонтеры произвели настоящий фурор в дни чемпионата мира по футболу, — сказал губернатор. — Ваша активность и гостеприимство сразили всех болельщиков ЧМ".

Глава региона отметил: для того, чтобы создать достойные условия для активного, здорового долголетия, в регионе реализуются инициированные президентом РФ Владимиром Путиным нацпроекты "Демография" и "Здравоохранение". Пожилым самарцам оказывают всестороннюю поддержку и на региональном уровне: это выплаты на улучшение жилищных условий, санаторно-курортное лечение, оказание социальных услуг на дому.

"Сегодня крайне важно сделать так, чтобы вы чувствовали востребованность, были окружены вниманием, душевным теплом и передавали своей стране, Самарской области, ваши знания, жизненный, профессиональный опыт, мудрость, глубокое понимание преемственности истории, помогающей сохранить живую связь поколений, — сказал глава региона. — Наша задача сохранить и приумножить плоды вашего труда, воспитать достойных продолжателей ваших созидательных дел".

Губернатор вручил представителям старшего поколения почетные награды. Знаки отличия "За заслуги перед Самарской областью" получили председатель правления самарского отделения "Российского фонда милосердия и здоровья" Евгения Богдан и почетный председатель самарского отделения организации ветеранов вооруженных сил РФ генерал–лейтенант Анатолий Шаповалов.

Почетный знак "За заслуги в наставничестве" вручили сотруднику ПАО "Кузнецов" с 46-летним стажем Игорю Летинскому. Почетным знаком "За заслуги в развитии ветеранского движения был отмечен первый зам председателя Самарской городской организации ветеранов войны труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Фролов. Ветеран педагогического труда Лидия Португальская получила знак "За труд во благо земли Самарской" за работу по созданию музея Ильи Репина в селе Ширяево. Также ряду участников фестиваля были вручены почетные грамоты.