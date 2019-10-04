16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарцы пытаются признать объектом культурного наследия застройку Волжского проспекта В Самарской области День пожилого человека отметили фестивалем "Активное долголетие "ЭкоСтройРесурс" будет обжаловать решение суда об отмене тарифа на вывоз мусора Тариф на вывоз мусора в Самаре признан недействующим В Самаре появился памятник известному речнику Владимиру Пермякову

Общество

Самарцы пытаются признать объектом культурного наследия застройку Волжского проспекта

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Жители Самары обратились к городским властям с просьбой присвоить статус вновь выявленного исторического поселения кварталу застройки в границах улиц Маяковского, Прибрежной, Лесной, Полевой, Чкаловского спуска и Волжского проспекта. Соответствующие заявления они направили главе областной столицы Елене Лапушкиной и председателю Самарской губернской Думы Геннадию Котельникову.

Предметом волнения жителей стало обращении ООО "Запад" в департамент градостроительства Самары с просьбой предоставить для освоения участок площадью 7,36 га в границах улиц Маяковского, Волжского проспекта, Полевой и Прибрежной. Компания планирует возвести на участке многоэтажные дома и паркинги.

"В отношении выявленного ОКН "Ансамбль застройки Волжского проспекта" министерством культуры Самарской области было организовано проведение историко-культурной экспертизы. Заключением экспертизы было отказано во включении объекта в реестр ОКН", — пояснил инициативной группе в Twitter глава Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской Области Владимира Филипенко..

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре собрали "Корзину доброты"

В Самаре собрали "Корзину доброты"

В Самаре открылся it-форум #404fest

В Самаре открылся it-форум #404fest

Под Самарой прошла гонка на ретромотоциклах

Под Самарой прошла гонка на ретромотоциклах

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3