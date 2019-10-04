Самарцы пытаются признать объектом культурного наследия застройку Волжского проспекта

Жители Самары обратились к городским властям с просьбой присвоить статус вновь выявленного исторического поселения кварталу застройки в границах улиц Маяковского, Прибрежной, Лесной, Полевой, Чкаловского спуска и Волжского проспекта. Соответствующие заявления они направили главе областной столицы Елене Лапушкиной и председателю Самарской губернской Думы Геннадию Котельникову.

Предметом волнения жителей стало обращении ООО "Запад" в департамент градостроительства Самары с просьбой предоставить для освоения участок площадью 7,36 га в границах улиц Маяковского, Волжского проспекта, Полевой и Прибрежной. Компания планирует возвести на участке многоэтажные дома и паркинги.

"В отношении выявленного ОКН "Ансамбль застройки Волжского проспекта" министерством культуры Самарской области было организовано проведение историко-культурной экспертизы. Заключением экспертизы было отказано во включении объекта в реестр ОКН", — пояснил инициативной группе в Twitter глава Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской Области Владимира Филипенко..