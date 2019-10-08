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Общество

В Самарской област сохраняется высокая пожарная опасность лесов

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Высокий — 4 класс — пожарной опасности лесов сохраняется в четырех муниципальных образованиях Самарской области: Самаре, Тольятти, Волжском и Ставропольском районах. Об этом сообщает департамент информполитики администрации губернатора со ссылкой на данные ФГБУ "Приволжское УГМС" и ФБУ "Авиалесоохрана".

Главное управление МЧС России по Самарской области в очередной раз напоминает жителям области о необходимости быть предельно осторожными с огнем и просит следовать правилам поведения в пожароопасный сезон:
— соблюдать запрет на посещение лесов;
— не разводить костер в лесу, лесопарках и в зонах отдыха (даже вблизи водоёмов);
— не поджигать сухую траву на полях или полянах в лесу;
— не бросать непотушенные спички или сигареты, не пользоваться в лесу пиротехническими изделиями;
— не заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах — искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;
— не оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы.

"Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00 (круглосуточно)", — напоминает ведомство.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01" (все операторы сотовой связи), Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82.

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