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Общество

Трамваи №№25, 24 и 22 временно изменят схему движения

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре трамваи маршрутов №№25, 24 и 22 временно изменят схему своего движения, сообщает пресс-служба городской мэрии. Это связано с устройством поворота трамвайной линии на пересечении ул. Ташкентская и Московского шоссе.

С 23:00 11 октября до 05:00 14 октября движение трамваев будет осуществляться по временной схеме следующим образом:

  • маршрут № 24: Костромской переулок — 15 микрорайон;
  • маршрут № 25: БТЭЦ — 15 микрорайон;
  • маршрут № 22: стадион "Самара Арена" — ул. Красноармейская.

"Данная мера необходима в целях обеспечения безопасности дорожного движения на время закрытия участка в связи с проведением работ по демонтажу железобетонной плиты и устройству въезда на объекте "Организация поворота трамваев с ул. Ташкентская в сторону стадиона "Самара Арена" со стороны 15 микрорайона", — уточняют в администрации областной столицы и просят горожан с пониманием отнестись к данным работам и заблаговременно планировать маршрут следования.

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