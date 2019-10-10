Трамваи №№25, 24 и 22 временно изменят схему движения

В Самаре трамваи маршрутов №№25, 24 и 22 временно изменят схему своего движения, сообщает пресс-служба городской мэрии. Это связано с устройством поворота трамвайной линии на пересечении ул. Ташкентская и Московского шоссе.

С 23:00 11 октября до 05:00 14 октября движение трамваев будет осуществляться по временной схеме следующим образом:

маршрут № 24: Костромской переулок — 15 микрорайон;

маршрут № 25: БТЭЦ — 15 микрорайон;

маршрут № 22: стадион "Самара Арена" — ул. Красноармейская.

"Данная мера необходима в целях обеспечения безопасности дорожного движения на время закрытия участка в связи с проведением работ по демонтажу железобетонной плиты и устройству въезда на объекте "Организация поворота трамваев с ул. Ташкентская в сторону стадиона "Самара Арена" со стороны 15 микрорайона", — уточняют в администрации областной столицы и просят горожан с пониманием отнестись к данным работам и заблаговременно планировать маршрут следования.