Самарские парки, скверы и набережную обработают от грызунов

В самарских скверах, парках, на территории городских пляжей и набережной ведут обработку местности от мышевидных грызунов, сообщает пресс-служба городской администрации. Подобные работы проводятся дважды в год — весной и осенью с целью профилактики заболеваний, передающихся такими грызунами.

"К настоящему времени выполнен необходимый объем работ на пляжах, началась дератизация в скверах Красноглинского и Кировского внутригородских районов. Здесь профилактическими работами охватят 29 скверов", — рассказал начальник отдела по благоустройству и озеленению Управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Самары Леонид Дюгаев.

Приманка, используемая для травли грызунов, безопасна для человека и домашних животных, поскольку рассчитана на определенный вес, а ее парафиновая основа позволяет не терять свои качества даже под дождем.

В четверг, 10 октября, будет производиться дератизация территории набережной. Завершить обработку планируется до конца недели.