Юные КВНщики пошутили над Биланом

Школьники со всего региона соревновались в юморе и находчивости на большой сцене КРЦ "Звезда" — в четверг, 10 октября здесь прошла юниорская лига КВН. В течение двух часов ребята демонстрировали свои таланты и умение искрометно шутить. Стоит особо отметить слаженность команд — в сценах одновременно участвовали дети разных возрастов, но благодаря хорошей подготовке выступали они очень гармонично.

Темы для шуток дети черпали из своей повседневной школьной жизни, а также из самарской информационной повестки. Так, например, не обошли юные квнщики ситуацию с артистом Димой Биланом, неудачно выступившим на дне города. "Мы хотим извиниться перед вами за день города, — обратилась команда из Елховки к самарцам. — Кто же знал, что после Елховки Дима Билан поедет еще и к вам". А команда из Жигулевска продемонстрировала невероятную самоиронию, чем покорила сердца зрителей и членов жюри.

Детям очень важна поддержка наставников. Поэтому помимо родителей и болельщиков, в зале были почетные гости. Так, одна из команд "Физкульт-хэллоу", представляющая школу №120, пригласила на выступление депутата самарской губернской думы Дениса Волкова. Несмотря на плотный график, народный избранник откликнулся на него. "Я не смог не отреагировать на приглашение от детей и сейчас точно могу сказать, что не жалею о своем решении, — прокомментировал Денис Волков. — Я получил колоссальное удовольствие от искреннего, качественного юмора, зарядился невероятной энергией. КВН — это прекрасная возможность для детей развиваться в творческом направлении, расширять кругозор, учиться работать в команде. Я буду поддерживать это направление и дальше".