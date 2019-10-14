16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самара - пятая в рейтинге городов РФ по популярности услуг женщин "с низкой социальной ответственностью" "Волшебный пендель" от главы Тольятти ускорил ремонт внутриквартальных дорог ОНФ потребовал от мэрии Самары закопать два котлована после устранения прорыва на ул. Авроры Председатель Центрального совета ВООПИиК просит запретить точечную застройку исторического центра Самары В Самаре из-за нарушения санитарных норм закрыто кафе-гриль

Общество

Житель района "Кошелев": "Здесь так удобно, что иногда лень выезжать в город"

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 161
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Жилой район "Кошелев" известен своим удобством. Здесь все под рукой — в шаговой доступности есть магазин, школа, детский сад, аптека и больница. Художественному руководителю танцевальной студии "РИТМ& DANCE" Марии Сингуровой повезло еще больше, ведь дорога от дома до работы занимает около пяти минут:

Фото: Фото предоставлено автором

"Я знаю, что среди моих соседей есть и те, кто вообще не покидают район "Кошелев": они здесь живут, водят своих детей в сад и школу, работают. В общем, здесь так удобно, что иногда лень выезжать в город".

Почему Мария уволилась со скучной работы и занялась танцами и как решила переехать в "Кошелев", смотрите в видеоролике проекта "Жизнь в стиле К".

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре собрали "Корзину доброты"

В Самаре собрали "Корзину доброты"

В Самаре открылся it-форум #404fest

В Самаре открылся it-форум #404fest

Под Самарой прошла гонка на ретромотоциклах

Под Самарой прошла гонка на ретромотоциклах

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3