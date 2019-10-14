Житель района "Кошелев": "Здесь так удобно, что иногда лень выезжать в город"

Жилой район "Кошелев" известен своим удобством. Здесь все под рукой — в шаговой доступности есть магазин, школа, детский сад, аптека и больница. Художественному руководителю танцевальной студии "РИТМ& DANCE" Марии Сингуровой повезло еще больше, ведь дорога от дома до работы занимает около пяти минут:

"Я знаю, что среди моих соседей есть и те, кто вообще не покидают район "Кошелев": они здесь живут, водят своих детей в сад и школу, работают. В общем, здесь так удобно, что иногда лень выезжать в город".

Почему Мария уволилась со скучной работы и занялась танцами и как решила переехать в "Кошелев", смотрите в видеоролике проекта "Жизнь в стиле К".