Найдены мама и малыш, которых неделю разыскивали в Самаре

В понедельник, 14 октября, стало известно, что в Самаре полицейские установили местонахождение 30-летней женщины и двухлетнего мальчика, заявление об исчезновении которых поступило к стражам порядка 7 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, они ушли из дому, после этого никто из родственников не мог с ними связаться.

За время розыска полицейские провели комплекс мероприятий, в том числе опрашивали родственников и знакомых пропавшей, изучили большой объем видеоматериала с камер видеонаблюдения, исследовали места возможного местопребывания разыскиваемых, в том числе больницы, магазины.

В результате было установлено местонахождение женщины и ребенка. Как выяснилось, все это время она проживала у знакомых.

Как сообщили в областной полиции, противоправных действий в отношении ребенка и женщины не совершалось. По предварительным данным, женщина ушла из дому из-за сложных семейных отношений. Сотрудники полиции провели с ней профилактическую беседу.