В Самаре из-за нарушения санитарных норм закрыто кафе-гриль

Судебные приставы опечатали двери кафе-гриль на 90 суток за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Владелец одного из самарского кафе, располагающегося на первом этаже жилого многоквартирного дома, допустил нарушение ст. 6.4. КоАП РФ. В ходе проверки были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений, а именно помещение кафе-гриль не оборудовано приточной механической вентиляцией, шахта от вытяжной системы для забора воздуха выведена на уровне первого этажа здания.

Судом принято решение об административном приостановлении деятельности кафе-гриль сроком на 90 суток для устранения нарушений. Двери, ведущие в помещение кафе-гриль, были опечатаны.