Самара - пятая в рейтинге городов РФ по популярности услуг женщин "с низкой социальной ответственностью"

По данным федерального социологического опроса, проведенного в октябре 2019 г. независимым агентством Zoom Market, Самара занимает пятую строчку рейтинга городов РФ с низкой социальной ответственностью.

Больше всего услугами женщин "первой древнейшей профессии" пользовались мужчины, проживающие в Екатеринбурге, Краснодаре и Москве.

Мужчинам задавали три вопроса: "Как Вы относитесь к женщинам с низкой социальной ответственностью?" "Считаете ли Вы, что эту деятельность нужно легализовать и получать с нее налог в пользу государства?" "Вы или Ваши друзья пользовались услугами женщин с низкой социальной ответственностью?"

Негативно к женщинам упомянутой профессии относятся 18% российских мужчин, 4% - положительно и 78% - нейтрально.

31% мужчин, участвующих в опросе, поддерживают предложение легализовать продажную любовь, 12% не имеют четкой позиции по этому вопросу, а 57% выступают против.

23% респондентов, попавших в выборку, признались, что они или их друзья пользовались услугами профессионалок.

Опрос проводился в 25 городах РФ по методу личных интервью. Общая выборка составила 3 тыс. мужчин в возрасте от 23 до 56 лет.