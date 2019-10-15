16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самара - пятая в рейтинге городов РФ по популярности услуг женщин "с низкой социальной ответственностью" "Волшебный пендель" от главы Тольятти ускорил ремонт внутриквартальных дорог ОНФ потребовал от мэрии Самары закопать два котлована после устранения прорыва на ул. Авроры Председатель Центрального совета ВООПИиК просит запретить точечную застройку исторического центра Самары В Самаре из-за нарушения санитарных норм закрыто кафе-гриль

Общество

Самара - пятая в рейтинге городов РФ по популярности услуг женщин "с низкой социальной ответственностью"

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 153
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По данным федерального социологического опроса, проведенного в октябре 2019 г. независимым агентством Zoom Market, Самара занимает пятую строчку рейтинга городов РФ с низкой социальной ответственностью.

Больше всего услугами женщин "первой древнейшей профессии" пользовались мужчины, проживающие в Екатеринбурге, Краснодаре и Москве. 

Мужчинам задавали три вопроса: "Как Вы относитесь к женщинам с низкой социальной ответственностью?"  "Считаете ли Вы, что эту деятельность нужно легализовать и получать с нее налог в пользу государства?" "Вы или Ваши друзья пользовались услугами женщин с низкой социальной ответственностью?"

Негативно к женщинам упомянутой профессии относятся 18% российских мужчин, 4% - положительно и 78% - нейтрально.

31% мужчин, участвующих в опросе, поддерживают предложение легализовать продажную любовь, 12% не имеют четкой позиции по этому вопросу, а 57% выступают против.

23% респондентов, попавших в выборку, признались, что они или их друзья пользовались услугами профессионалок.

Опрос проводился в 25 городах РФ по методу личных интервью. Общая выборка составила 3 тыс. мужчин в возрасте от 23 до 56 лет.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре собрали "Корзину доброты"

В Самаре собрали "Корзину доброты"

В Самаре открылся it-форум #404fest

В Самаре открылся it-форум #404fest

Под Самарой прошла гонка на ретромотоциклах

Под Самарой прошла гонка на ретромотоциклах

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3