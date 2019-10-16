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Общество

Площадка под строительство школы на 5-й Просеке перешла в собственность города

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Площадка бывшей базы отдыха "Экономист", на которой планируют построить школу, официально перешла в собственность Самары. Об этом накануне в Twitter написал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

"Распоряжением Росимущества с сегодняшнего дня территория бывшей базы отдыха "Экономист" на 5-й просеке передана из федеральной собственности в муниципальную собственность администрации Самары. Для строительства школы, жизненно необходимой в этом районе, больше нет никаких препятствий", — сообщил парламентарий.

Свой комментарий под твиттом депутата также оставили представители областного минстроя. По их словам, в ближайший месяц будут объявлены торги на проектирование новой школы. Строительство объекта начнется в 2-3 квартале 2020 года. Заказчиком выступает департамент строительства Самары.

Напомним, всего в ближайшее время в Октябрьском районе Самары должны появиться две общеобразовательные школы. Вторую планируют построить на ул. Н.Панова, где располагается радиолокационная станция.

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