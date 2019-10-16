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Общество

В Самарской области установится преимущественно сухая, но прохладная погода

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На Средней Волге до конца рабочей недели с влиянием антициклона установится преимущественно сухая, но прохладная погода. В ночные часы местами температура воздуха понизится до отрицательных значений, сообщает Приволжское УГМС.

В четверг, 17 октября, ночью преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с.
Температура воздуха +3...-2°C. Днем преимущественно без осадков, ветер юго-западный 5-10 м/с.
Температура воздуха 6...11°C.

В пятницу, 18 октября, ночью прогноз - как и в предыдущие сутки, однако температура воздуха будет выше и составит +0...+5°C. Днем местами небольшой и умеренный дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с.
Температура воздуха 8...1 °C.

По сведению синоптиков, во второй декаде октября средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 4º.

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