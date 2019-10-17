Сбежавших влюбленных подростков из Самары и Турции обнаружили в Брянске

Пропавшие три месяца назад 17-летний Илья Любас из Самары и 14-летняя Ангелина Щербик из Турции обнаружены в Брянске, сообщает samara.kp.ru. Они живы и здоровы.

"Наши догадки подтвердились. Дети были в Брянске. Это недалеко от Смоленской области", — сообщила изданию активист белорусского поискового отряда "Надежда" Надежда Ганкович, также принимавшая большое участие в розыске исчезнувшей пары.

23 июля влюбленные дети убежали из Новолукомля в Белоруссии, где Геля гостила у папы на каникулах. Причиной такого поступка, вероятно, стал запрет отца Ангелины — Алексея — на продолжение отношений пары до тех пор, пока его дочери не исполнится 18 лет.

Ребята передвигались по Белоруссии на автобусе, а покинули страну, как предполагают правоохранители, пешком. Последний раз их видели в Смоленске — они попали на камеры вокзала и на глаза жительницы деревни Солонец. Затем дети исчезли.

Близкие сразу предположили, что они скрываются в заброшенных домах и лесах. У Ильи был опыт такой жизни — он был сталкером, с собой имел два спальных мешка. Кроме того, парень до побега подрабатывал в родном городе и у него было около 30 тыс. руб. на карманные расходы. Судя по всему, на них они и жили все это время.

Между тем, следователи не исключали, что Ильи и Гели нет в живых. По факту убийства было возбуждено уголовное дело, но, к счастью, эта версия не подтвердилась.

"Они все это время так и бегали по дачам. Сезон дачный закончился, дачники уехали, вот и жили в чужих домах", — объясняет Надежда. — Их узнали очевидцы, заметили на даче после эфира "Пусть говорят". Они сообщили в полицию".

По словам собеседницы издания, сегодня Геля должна быть дома — со своей мамой. А вот для Ильи дело может обернуться уголовной ответственностью.