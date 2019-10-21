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Общество

В Самарской области прогнозируется прохладная погода, местами дожди

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ближайшие дни в Самарской области ожидается пасмурная и прохладная погода, местами дожди, сообщает Приволжское УГМС.

В понедельник, 21 октября, облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха +9...+14 °C.

Во вторник, 22 октября, ночью небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде дождя.
Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха +4...+9 °C. Днем прогноз аналогичный, температура воздуха +8...+13 °C.

В среду, 23 октября, ночью без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха +2...+7 °C. Днем без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха +7...+12 °C

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