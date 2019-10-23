16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В регионе запретят продажу вейпов и электронных сигарет детям Самарские спасатели выиграли международные соревнования Археолог Сергей Зубов: На месте обнаружения затонувшего судна необходимо проводить подводные раскопки В Промышленном районе Самары открыта новая спортивная площадка Более 4 тыс. жителей региона примут участие в конкурсе управленцев "Лидеры России-2020"

Общество

Самарские спасатели выиграли международные соревнования

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Севастополе на скале "Парус" прошли международные соревнования спасательных формирований "Crimea Rescue Fest 2019", на которых команда Поисково-спасательной службы Самарской области показала отличные результаты и заняла первое место.

Фото: ПСС по Самарской области

Как сообщили в чрезвычайной службе, главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и отработка практических знаний и навыков, обмен опытом между профессионалами, выработка новых приемов и методов ведения спасательных работ, а также выявление лучших аварийно-спасательных команд.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре собрали "Корзину доброты"

В Самаре собрали "Корзину доброты"

В Самаре открылся it-форум #404fest

В Самаре открылся it-форум #404fest

Под Самарой прошла гонка на ретромотоциклах

Под Самарой прошла гонка на ретромотоциклах

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3