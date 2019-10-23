Самарские спасатели выиграли международные соревнования

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В Севастополе на скале "Парус" прошли международные соревнования спасательных формирований "Crimea Rescue Fest 2019", на которых команда Поисково-спасательной службы Самарской области показала отличные результаты и заняла первое место.

Фото: ПСС по Самарской области