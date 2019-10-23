Самарские спасатели выиграли международные соревнования

В Севастополе на скале "Парус" прошли международные соревнования спасательных формирований "Crimea Rescue Fest 2019", на которых команда Поисково-спасательной службы Самарской области показала отличные результаты и заняла первое место.
Как сообщили в чрезвычайной службе, главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и отработка практических знаний и навыков, обмен опытом между профессионалами, выработка новых приемов и методов ведения спасательных работ, а также выявление лучших аварийно-спасательных команд.