В Самарской области ожидаются дожди и туман

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В конце рабочей неделе ожидается неустойчивый характер погоды. Периодически по области будут выпадать небольшие, местами умеренные дожди. Температурный фон ожидается выше климатической нормы на 5º, сообщает Приволжское УГМС.