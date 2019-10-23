В Самарской области ожидаются дожди и туман

В конце рабочей неделе ожидается неустойчивый характер погоды. Периодически по области будут выпадать небольшие, местами умеренные дожди. Температурный фон ожидается выше климатической нормы на 5º, сообщает Приволжское УГМС.
В четверг, 24 октября, ночью местами небольшой дождь. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха 4…9 °C. Днем также прогнозируются дожди, ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха 8…13 °C.
В пятницу, 25 октября, ночью преимущественно без осадков, местами туман. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха 3…8 °C. Днем облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, утром местами туман. Температура воздуха 10…15 °C.
В субботу, 26 октября, ночью преимущественно без осадков, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с.
Температура воздуха 3...8 °C. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с.
Температура воздуха 10...15 °C.