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Общество

В Самарской области ожидаются дожди и туман

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В конце рабочей неделе ожидается неустойчивый характер погоды. Периодически по области будут выпадать небольшие, местами умеренные дожди. Температурный фон ожидается выше климатической нормы на 5º, сообщает Приволжское УГМС.

В четверг, 24 октября, ночью местами небольшой дождь. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха 4…9 °C. Днем также прогнозируются дожди, ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха 8…13 °C.

В пятницу, 25 октября, ночью преимущественно без осадков, местами туман. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха 3…8 °C. Днем облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, утром местами туман. Температура воздуха 10…15 °C.

В субботу, 26 октября, ночью преимущественно без осадков, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с.
Температура воздуха 3...8 °C. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с.
Температура воздуха 10...15 °C. 

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