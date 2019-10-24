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На ноябрьские праздники изменится расписание электричек в Самарской области

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с Праздником День народного единства России 4 ноября в Самарской области устанавливается следующий порядок движения пригородных поездов.

1 ноября — по рабочему дню пятница; 2-3 ноября — по выходному дню суббота; 4 ноября  — по выходному дню воскресенье; 5 ноября — по рабочему дню понедельник.

1, 4 ноября назначаются пригородные поезда № 6014/6013 Самара (отправление 19:47) — Жигулевское Море (прибытие 21:23). 2, 3 ноября поезд № 6014/6013 отменяется.

2, 5 ноября назначаются пригородные поезда № 6012/6011 Жигулевское Море (отправление 8:18) — Самара (прибытие 9:56). 3, 4 ноября поезд № 6012/6011 отменяется.

1, 4 ноября назначается поезд № 6743/6741 Бузулук (отправление 16:18) — Колтубанка (16:54-16:56) — Самара (прибытие 20:05). 2, 3 ноября поезд № 6743/6741 отменяется.

2, 5 ноября назначается поезд № 6744/6742 Самара (отправление 6:56) — Колтубанка (9:59-10:01) — Бузулук (прибытие 10:42). 3, 4 ноября поезд № 6744/6742 отменяется.

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