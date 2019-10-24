По дублеру Московского шоссе временно ограничат движение транспорта

В воскресенье, 27 октября, будет временно ограничено движение транспорта по дублеру Московского шоссе. Это связано с проведением матча "Крылья Советов" - "Зенит" на стадионе "Самара Арена".

С 13:00 до 19:00 будет запрещено движение транспортных средств по дублеру Московского шоссе на участке от Волжского шоссе до улицы Дальней.

Также на данном участке с 6:00 до 24:00 будет введен запрет на остановку транспортных средств.

Соответствующие дорожные знаки будут установлены согласно временным схемам ограничения движения.

Ограничение движения не распространяется на транспортные средства медицинской и спасательной служб, пожарной охраны и правоохранительных органов.