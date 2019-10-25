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Общество

В больницу им. Пирогова поставляли фальсифицированное сливочное масло

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Управлением Россельхознадзора по Самарской области был выявлен факт фальсификации сливочного масла, поставляемого в самарскую больницу им. Пирогова, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках проведения государственного мониторинга молока и молочной продукции на объектах социальной сферы специалисты Россельхознадзора взяли в медучреждении образцы масла сливочного марки "Традиционное" (82,5%). Согласно результатам исследований, проведенных в лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ, в пробах нарушен кислотно-жировой баланс, то есть присутствуют растительные жиры. Производителем данного сливочного масла является ООО "Раздолье", осуществляющее свою деятельность на территории Самары.

"По данному факту возбуждено административное производство по ст. 14.43 КоАП РФ. Производителю фальсификата грозит административный штраф в размере от 100 до 300 тыс. руб., у предприятия будет отозвана декларация на производство данного вида сливочного масла. Руководитель ООО "Раздолье" вызван в Управление Россельхознадзора на составление протокола", — уточнили в ведомстве.

Кроме того, в ходе дальнейшего расследования деятельности данной организации были изучены ветеринарные сопроводительные документы, имеющиеся в ФГИС "Меркурий". В результате мониторинга были выявлены нарушения, связанные с оборотом сырого молока и молочной продукции, а именно: в период с сентября по октябрь 2019 г. на ООО "Раздолье" поступило 283 927 кг сырого и пастеризованного коровьего молока от производителей Самарской области, однако организацией было изготовлено 150,6 тыс. кг сливочного масла. Если учитывать, что на 1 кг масла требуется более 20 кг молока, то в данном случае ООО "Раздолье" производило 1 кг масла менее, чем из 2 кг молока. Также у ООО "Раздолье" было зафиксировано отсутствие сведений о проведении лабораторных исследований молочной продукции.

По выявленным фактам в настоящее время проводится проверка.

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