Самара вошла в ТОП-10 самых хвастливых городов

По данным федерального социологического опроса проведенного в октябре 2019 г. независимым агентством ZOOM MARKET, самыми хвастливыми городами стали Сочи, Челябинск и Краснодар. Самара заняла 10 строчку рейтинга.

Респондентам задавали четыре вопроса: скажите, вы часто делитесь своими успехами и достижениями с другими людьми? Вам приятно рассказывать другим о своих достижениях, даже если этим людям они не доступны? Вы любите подчеркивать при общении с другими людьми свои заслуги, успехи и достижения? Вы можете назвать себя хвастливым человеком?

Отмечено, что при этом хвастливыми себя назвали только 1% респондентов попавших в выборку.

По мнению эксперта хвастливость в первую очередь выражена тем, что многие люди не чувствуют себя достаточно уверенными, самодостаточными, способными на что-то без чужого одобрения и им нужно подтверждение своих успехов от других людей. Стоит отметить то, что многие успехи, которыми любят хвалиться мнимые. Как правило, хвастаются своим материальным положением, покупками, социальным статусом или знакомством с известными или влиятельными людьми.

Опрос проводился в 25 городах РФ по методу личных интервью. Общая выборка составила 3000 респондентов.