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Общество

В Курумоче приземлился самолет рейса "Анталья – Оренбург" из-за плохих метеоусловий в аэропорту назначения

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 24 октября, 23:30 в аэропорту Курумоч произошла вынужденная посадка воздушного судна, следовавшего рейсом ZF-5696 авиакомпании AzurAir по маршруту "Анталья — Оренбург", об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщила Старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова.

По данным представителя надзорного ведомства, в 23:10 во время полета командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке на запасном аэродроме в Самаре, в виду плохих метеоусловий в Оренбурге. В 23:30 воздушное судно произвело посадку в Курумоче в штатном режиме.

Время вылета отложено на 11:10 по самарскому времени.

В Приволжской транспортной прокуратуре также сообщили, что на борту самолета находилось 215 человек, которым в аэропорту Курумоч предоставлены прохладительные напитки и горячее питание, 93 пассажира размещены в гостинице, часть пассажиров приняли решение добраться до
Оренбурга с использованием иного транспорта.

Ситуация остается на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры.

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