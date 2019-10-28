Сызранец выплатил долг по алиментам в 117 тыс. руб. после того, как приставы запретили ему управлять автомобилем

В отделе судебных приставов № 1 г. Сызрани и Сызранского района Самарской области в отношении гражданина Ш. на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании алиментных платежей.

Должник, не имея уважительных причин, не выплачивал алименты и накопил долг в сумме 117 тыс. рублей.

Приставами было установлено, что мужчина не имеет официального места работы и попытки к трудоустройству не предпринимает. В отношении должника вынесено постановление об ограничении специального права по управлению транспортным средством. Также мужчине вручено требование о постановке на учет в Центр занятости населения.

После принятия указанных мер, должником в полном объеме погашена задолженность по алиментам, а также приняты меры по постановке на учет в Центре занятости населения, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.



