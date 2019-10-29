В Самаре у бассейна ЦСК ВВС состоится забег в День народного единства

В понедельник, 4 ноября, в 11:00 в Самаре у бассейна ЦСК ВВС пройдет торжественная акция "Мы — едины", приуроченная ко Дню народного единства.

В этом году центральным событием мероприятия станет легкоатлетический забег "Самарская миля". Его дистанция равна 1586 м, что ознаменовывает дату основания столицы нашей губернии.

По итогам забега, на финише, все получат памятный значок участника "Самарской мили". Старт забега состоится в 11:30 по Волжскому проспекта до Вилоновского спуска, финиш — Волжский проспект ЦСК ВВС.

Гости праздника смогут принять участие в художественном флэш-мобе и оставить свои пожелания и поздравления на огромной карте России.

Затем для жителей и гостей города начнется концертная программа "Мы — Россия" с участием творческих коллективов и солистов Самарской области. Специальный гость программы — баянист Дмитрий Храмков.