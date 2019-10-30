В Самаре начали сносить рынок на пересечении улиц Авроры и Аэродромной

В среду, 30 октября, в Самаре начался снос незаконного рынка "Лотос" на пересечении улиц Авроры и Аэродромной, сообщает пресс-служба мэрии города. Демонтаж выполняется по решению Арбитражного суда Поволжского округа в присутствии судебных приставов.

"Мы проводим снос рынка по решению суда. Всем предложили освободить территорию добровольно. Но большинство это не сделали. Теперь демонтаж будут проводить принудительно. Под снос идут около 150 контейнеров на рынке, а также администрация, туалет и аптека", — рассказал судебный пристав Советского района Андрей Машаев.

Напомним, что рынок расположен на коммунальных сетях, что само по себе является нарушением. Кроме того, сети требуют перекладки, о чем владельцев рынка — ООО "Спарта", уведомляли ресурсоснабжающие организации. Жители неоднократно обращались в администрацию с жалобами на санитарное состояние торговых рядов, их внешний вид.

По инициативе жителей был разработан проект благоустройства данной территории, за который проголосовало почти 13 тыс. человек.

С представителями рынка администрацией района неоднократно проводились встречи, в рамках которых предлагалось рассмотреть другую площадку для размещения торговых точек, озвучивались требования к внешнему облику и содержанию торговых рядов. Однако, владельцами рынка никаких решений принято не было.