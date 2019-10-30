На ул. Ульяновской ограничат движение из-за ремонта канализации

В Самаре ограничат движение из-за ремонта канализации на ул. Ульяновской.

Движение ограничат с 8:00 31 октября до 17:00 12 ноября 2019 г. на ул. Ульяновской, в районе дома № 25 на участке протяженностью 30 м.