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Общество

На ул. Ульяновской ограничат движение из-за ремонта канализации

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре ограничат движение из-за ремонта канализации на ул. Ульяновской.

Движение ограничат с 8:00 31 октября до 17:00 12 ноября 2019 г. на ул. Ульяновской, в районе дома № 25 на участке протяженностью 30 м.

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