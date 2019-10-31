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Общество

Самара - 15-я в рейтинге самых татуированных городов РФ

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным федерального социологического опроса, проведенного в октябре независимым агентством Zoom Market, больше всего татуировок у жителей: Челябинска, Москвы и Санкт-Петербурга. Самара заняла 15 строчку рейтинга.

Респондентам задавали три вопроса: скажите, как Вы относитесь к татуировкам? С чем у Вас ассоциируются татуировки? У Вас есть татуировки?

Только 21% опрошенных респондентов положительно относятся к татуировкам, 36% отрицательно, а 43% нейтрально.

Эксперт отметил, что у большинства жителей РФ татуировки ассоциируются с: современной молодежью (39%) — в частностью с девушками, с местами лишения свободы (26%), со службой в армии (18%), различными музыкантами (11%), с барменами (4%) и 2% прочих вариантов.

Опрос проводился в 25 городах РФ по методу личных интервью среди мужчин и женщин. Общая выборка составила 3000 респондентов.

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