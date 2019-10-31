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Общество

В регионе объявлен желтый уровень опасности из-за ухудшения погоды

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 31 октября, "Приволжское УГМС" объявило в Самарской области желтый уровень опасности из-за ухудшения погодных условий, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Архив «ВН»

В интервале с 9:00 до 10:00 с сохранением в первой половине дня синоптики ожидают сильные осадки в виде мокрого снега. Также прогнозируется усиление западного, северо-западного ветра. Его порывы могут достигать 15-18 м/с.

ГУ МЧС по Самарской области предупреждает, что неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий. В ведомстве призывают граждан быть внимательными и осторожными, а водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

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