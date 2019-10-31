На ул. Советской Армии ограничат стоянку и остановку в День народного единства

В Самаре 4 ноября с 8:00 до 17:00 ограничат стоянку и остановку транспорта на ул. Советской Армии, сообщает городской департамент транспорта.

Ограничение будет действовать на участке от дублера ул. Ново-Садовой до МТЛ "Арена". Эта мера вводится в связи с проведением торжественного мероприятия, посвященного Дню народного единства.

Кроме того, 4 ноября 2019 г. будет ограничено движение транспорта, а 3 и 4 ноября будут запрещены остановка и стоянка в центре города из-за проведением легкоатлетического забега "В беге мы едины!"

Подробная информация об участках, где будет действовать ограничение, а также о скорректированной схеме движения общественного транспорта размещена на сайте администрации Самары.