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Общество

На ул. Советской Армии ограничат стоянку и остановку в День народного единства

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 4 ноября с 8:00 до 17:00 ограничат стоянку и остановку транспорта на ул. Советской Армии, сообщает городской департамент транспорта.

Ограничение будет действовать на участке от дублера ул. Ново-Садовой до МТЛ "Арена". Эта мера вводится в связи с проведением торжественного мероприятия, посвященного Дню народного единства.

Кроме того, 4 ноября 2019 г. будет ограничено движение транспорта, а 3 и 4 ноября будут запрещены остановка и стоянка в центре города из-за проведением легкоатлетического забега "В беге мы едины!"

Подробная информация об участках, где будет действовать ограничение, а также о скорректированной схеме движения общественного транспорта размещена на сайте администрации Самары.

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