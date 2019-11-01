Самарские таможенники предотвратили незаконный вывод за рубеж валюты на 186 млн рублей

Сотрудники самарской таможни инициировали возбуждение уголовного дела по факту незаконного перевода за рубеж валюты на общую сумму 186,7 млн руб., сообщает пресс-служба ведомства.

Таможенники обнаружили, что неустановленные лица от имени директора ООО по подложным документам заключили три внешнеторговых контракта с иностранными контрагентами на поставку флеш-накопителей и разработку программного обеспечения для складской логистики. Они совершили валютные операции по переводу денежных средств на счета иностранных нерезидентов. В счет обязательств исполнения договоров российское ООО перевело иностранным поставщикам 2,65 млн евро (186,7 рублей).

"На момент осуществления проверочных мероприятий срок действия контрактов истек. Товар в Россию поступил частично, тогда как программное обеспечение не было разработано и поставлено в РФ. Это свидетельствует о заключении фиктивных сделок с целью вывода денежных средств за рубеж", - говорится в релизе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 193.1. УК РФ ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов").. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.