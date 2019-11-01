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Преступления Происшествия

Самарские таможенники предотвратили незаконный вывод за рубеж валюты на 186 млн рублей

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники самарской таможни инициировали возбуждение уголовного дела по факту незаконного перевода за рубеж валюты на общую сумму 186,7 млн руб., сообщает пресс-служба ведомства.

Таможенники обнаружили, что неустановленные лица от имени директора ООО по подложным документам заключили три внешнеторговых контракта с иностранными контрагентами на поставку флеш-накопителей и разработку программного обеспечения для складской логистики. Они совершили валютные операции по переводу денежных средств на счета иностранных нерезидентов. В счет обязательств исполнения договоров российское ООО перевело иностранным поставщикам 2,65 млн евро (186,7 рублей).

"На момент осуществления проверочных мероприятий срок действия контрактов истек. Товар в Россию  поступил частично, тогда как программное обеспечение не было разработано и поставлено в РФ. Это свидетельствует о заключении фиктивных сделок с целью вывода денежных средств за рубеж", - говорится в релизе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 193.1. УК РФ ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов").. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

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