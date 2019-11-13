Прокуратура оспаривает штраф многодетному отцу из Новотулки, дети которого не хотят посещать школу

Прокуратура Хворостянского района оспаривает штраф в отношении жителя с. Новотулка Ивана Сидорова, трое сыновей которого не хотят посещать школу, сообщает samara.kp.ru.

Напомним, Иван Сидоров заявляет, что органы опеки хотят лишить его прав на троих старших детей, которые живут с ним. В опеке же заявляют, что просто проводят работу с семьей. Инициаторами проверки комиссии ПДН и органов опеки стали преподаватели местной школы, которые утверждают, что дети систематически пропускают занятия, а вместо этого выполняют тяжелую работу по хозяйству.

Всего в семье пятеро детей. Жена Ивана Алина развелась с ним и с двумя младшими детьми уехала в Самару.

Сам многодетный отец считает, что школа не даст его детям должного образования, а его самого, якобы, хотят лишить родительских прав. Однако оказалось, что детей забирать никто не собирался, а вот прогулы вызвали беспокойство школьного руководства. Директор образовательного учреждения сначала обратился к отцу, но, не найдя отклика, сообщил о проблемах в комиссию по делам несовершеннолетних. Сидорова вызвали на заседание и вынесли ему предупреждение.

Прокуратура решила, что это наказание несправедливо, и обратилась в суд, чтобы его изменить.

"Прокуратура Хворостянского района пытается опротестовать решение комиссии по делам несовершеннолетних о привлечении Сидорова к административной ответственности, — рассказала изданию пресс-секретарь прокуратуры Самарской области Ульяна Кудинова. — Прокуратура просит не только изменить решение комиссии, а отменить его за отсутствием события правонарушения. Соответствующее ходатайство в письменном виде направлено в суд, а копия — Сидорову".

Что решит суд, пока не ясно, следующее заседание по этому вопросу назначено на 27 ноября.