Многодетный отец Иван Сидоров получил административный штраф за неисполнение родительских обязанностей

Многодетный отец из с. Новотулка Хворостянского района, которого органы опеки хотят лишить родительских прав, получил административный штраф за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

Напомним, Иван Сидоров заявляет, что органы опеки хотят лишить его прав на троих старших детей, которые живут с ним. В опеке же заявляют, что просто проводят работу с семьей. Инициаторами проверки комиссии ПДН и органов опеки стали преподаватели местной школы, которые утверждают, что дети систематически пропускают занятия, а вместо этого выполняют тяжелую работу по хозяйству.

Всего в семье пятеро детей. Жена Ивана Алина развелась с ним и уехала с двумя младшими детьми в Самару.