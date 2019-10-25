Владимир Жириновский заступился за Ивана Сидорова, у которого хотят отобрать троих сыновей

Председатель партии ЛДПР, депутат Госдумы РФ заступился за жителя Хворостянского района Ивана Сидорова, история семьи которого недавно обсуждалась на ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир".

Напомним, глава семейства Иван Сидоров заявляет, что органы опеки хотят лишить его прав на троих старших детей, которые живут с ним. В опеке же заявляют, что просто проводят работу с семьей. Инициаторами проверки комиссии ПДН и органов опеки стали преподаватели местной школы, которые утверждают, что дети систематически пропускают занятия, а вместо этого выполняют тяжелую работу по хозяйству.

По мнению Владимира Жириновского, в ходе передачи на протяжении целого часа травили Ивана Сидорова. Ведущий и гости в студии раскритиковали мужчину за то, что он воспитывает их на ферме.

"Причем сами ребята вполне довольны такой жизнью, они знают, чего хотят, вполне гармонично развиваются и сами просят: "Отстаньте от нас". Но обязательно нужно влезть в их семью, разлучить с отцом, отобрать детей, передать их в интернат. В итоге он с горя сопьется, а парни будут жить в детдоме — вот хороший финал, Малахов и его студия будут довольны, — отметил лидер ЛДПР. — И из-за чего весь сыр-бор? Ребята иногда пропускают школу, учатся дома, и у них нет телевизора. Вот беда-то, как же им развиваться без просмотра по вечерам передач Малахова о скандалах и разводах?"

Владимир Жириновский призывает оставить семью в покое, ведь "не всем становиться менеджерами и клерками, они хотят жить по-другому и имеют на это право".