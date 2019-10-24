Семья Сидоровых, в которой идет конфликт из-за детей, вновь снялась в программе Андрея Малахова

История семьи Сидоровых из с. Новотулка Хворостянского района вновь попала на экраны телевизоров. Почти в полном составе они появились на ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" на канале "Россия-1".

Напомним, глава семейства Иван Сидоров заявляет, что органы опеки хотят лишить его прав на троих старших детей, которые живут с ним. В опеке же заявляют, что просто проводят работу с семьей. Инициаторами проверки комиссии ПДН и органов опеки стали преподаватели местной школы, которые утверждают, что дети систематически пропускают занятия, а вместо этого выполняют тяжелую работу по хозяйству.

История семьи уже обсуждалась в передаче Андрея Малахова в январе текущего года. Тогда Иван Сидоров обвинил свою уже бывшую жену Алину в неверности и заявил, что детей она нагуляла. В свою очередь Алина рассказала, что ее экс-супруг тиран, не обеспечивает семью и настраивает старших сыновей против нее. Организаторы ток-шоу тогда обеспечили проведение ДНК-теста, согласно которому Иван Сидоров является биологическим отцом всех пятерых совместных детей пары.

После январской передачи Алина забрала младшего сына и дочь и уехала с ними в Самару. Как объясняет Иван, выбор пал именно на младших, потому что жена считает, что он плохо влияет на детей и маленькие еще не успели этому влиянию поддаться.

Трое старших сыновей остались с отцом и местные жители говорят, что Иван мучает детей. Они работают по хозяйству по 12 часов в день, колят дрова, пасут и доят коз, переносят тяжести, в то же время, самого Ивана жители села почти не видят. Соседи считают, что всех детей надо отдать матери.

Как рассказывает про свои домашние обязанности старший сын Сидоровых 15-летний Владимир, он в доме главный по металлу. Парень имеет навыки сварщика, работает с болгаркой. "Мне самому нравится. Я чувствую, что могу делать интересные, полезные вещи для семьи, для себя и для общества", — объясняет подросток. 13-летний Степан занимается огородом. На момент съемки передачи в его задачи входил сбор урожая. 11-летний Костя работает в загоне с козами: убирает его, стелет свежую подстилку, доит. Также в его обязанности входит приготовление пищи на всю семью.

А вот школьное образование дети важным не считают и уверены, что в жизни им это не пригодится. Вполне вероятно, что такое отношение к учебе в школе привил им отец.

"Понятно, что мои дети отличаются от большинства. Да, действительно, большинство людей живет в бреду с этими ЕГЭ, с этими экзаменами. Я не хочу спорить. Я говорю простые вещи: у вас свой путь, у моих детей — свой. Не надо их запугивать, не надо им каждый день лить в уши, что нужно ЕГЭ сдавать. Ну сдаст, пусть на тройки сдаст, ну какая им разница? Ну справку получит — это его выбор. Я ничего не диктую детям, это бессмысленно. Ребенок должен сам понять будет он это делать или не будет, нужно это ему или нет, ну мои проще говорят: заплатят за это или не заплатят. Когда мои дети делают что-то "не то", у органов опеки возникает проблема в голове, что они мешают кому-то", — поясняет Иван, сам имеющий три высших образования.

Однако, несмотря на свои знания, обеспечивать семью у героя программы получается не очень хорошо. Как рассказала в студии глава с. Новотулки Ольга Леонова, все, что удалось накопить Ивану Сидорову это коммунальные долги порядка 17,5 тыс. рублей. Еще 9 тыс. он задолжал за школьное питание.

Оказалось, что доход семьи с тремя детьми составляет всего 15 тыс. руб. в месяц, 5 тыс. из которых — детские пособия, а остальное — заработок Ивана. По словам главы семьи, 5 тыс. он ежемесячно тратит на продукты, которые они не выращивают сами, такая же сумма уходит на транспорт, связь и коммунальные услуги еще на 5 тыс. руб. Иван покупает в дом необходимый инструмент. В то же время, изменить свое финансовое положение многодетный отец не стремится. Со слов Ольги Леоновой, в селе всегда есть работа, и Ивану ее предлагали, но мужчина отказался.

Пришедшая в студию Алина Сидорова умоляет помочь ей забрать трех старших детей у бывшего мужа. Сами же дети утверждают, что с матерью жить не хотят и не скучают по ней. Придя в студию, дети вели себя вызывающе и агрессивно, были крайне взволнованы. Они не понимают суть претензий органов опеки и окружающих людей к их отцу.