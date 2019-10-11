История семьи из Хворостянского района, где отца хотят лишить родительских прав, уже обсуждалась на ТВ

История семьи Сидоровых из Хворостянского района, где сейчас органы опеки хотят лишить отца родительских прав, уже попадала в информационное поле федерального телеканала. В январе текущего года на телеканале "Россия 1" в эфир вышел выпуск ток-шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым, гостями которого стали Алина и Иван Сидоровы, члены их семьи и знакомые.

По словам бывшей жены Ивана, ее муж тиран. Женщина уверяет, что 15 лет брака она терпела побои и изнасилования. По ее словам, появление на свет некоторых из пяти совместных детей пары стало именно результатом изнасилования: "Я не могла не забеременеть, потому что меня насиловали. Он. Если я отказывалась, он меня просто бил. Я всегда знала, пока я рожаю, я останусь жива, как только я перестану рожать, меня убьют", — поделилась с журналистами Алина. В свою очередь Иван обвинял жену в неверности и утверждал, что детей она нагуляла.

В ходе передачи, Алина Сидорова рассказала, что муж настраивает против нее троих старших сыновей. Семья жила в одном небольшом доме в двух разных комнатах — отец и трое старших сыновей в одной, мать, младший сын и дочь — в другой. Старшие сыновья, якобы по наущению отца, относятся к матери агрессивно, даже наносили ей побои. Тиранят старшие мальчишки и младших детей. В то же время, учатся они неважно. В дневниках подростков тройки и двойки, но, как считает их отец, школьное образование не может им дать необходимых знаний. Вместо этого мальчики много работают по хозяйству и вырезают из дерева шахматные фигурки, а один из них придумал способ кастрировать домашний скот с помощью банковской резинки. По словам женщины, отец имеет на старших детей колоссальное влияние, они во всем его слушают. Не имея другой возможности как-то их оградить от этого, Алина даже лично отдавала сыновей в приют.

Такая же жизнь была и у сына Алины от первого брака. Отчим появился в его жизни, когда парню было 10-11 лет, сейчас он молодой мужчина. По его словам, "благодаря" Ивану у него четыре класса образования. Женившись на его матери, отчим перевез их в сельскую местность и до ближайшей школы было 10 км. Однако вместо того, чтобы возить ребенка в школу, Иван заставлял мальчика помогать матери по хозяйству и с младшими детьми. Он тоже занимался резьбой по дереву и однажды во время этого процесса отрезал себе палец.

По словам Алины, ее бывший муж уже давно "профессиональный тунеядец". Он не обеспечивает семью, официально не трудоустроен, но зато ведет блог о том, как воспитывать детей и "жить нормально и спокойно".

Инициатором развода стала именно Алина. Суд удовлетворил ходатайство истицы в части расторжения брака, но опеку поделить не получилось, поскольку вся семья прописана на одной жилплощади и альтернативных вариантов на тот момент не было.

Отметим, что по итогам ток-шоу были озвучены результаты ДНК-теста на установление отцовства всех пятерых детей пары. Согласно им, биологическим отцом всех ребят является Иван Сидоров.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация о намерении органов опеки лишить Ивана Сидорова родительских прав. В этот раз инициаторами процесса стали представители образовательного учреждения, которое посещают трое старших сыновей. Проверку правомерности действий органов опеки, комиссии по делам несовершеннолетних и образовательного учреждения сейчас ведет специально созданная комиссия минсоцдемографии Самарской области.