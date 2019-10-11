В Самарской области отца лишают родительских прав за то, что его дети слишком развиты

В с. Новотулка Хворостянского района комиссия по делам несовершеннолетних пытается лишить мужчину родительских прав в отношении трех сыновей на основании того, что дети слишком развиты, а это ненормально, по мнению местных жителей, сообщает fedpress.ru.

Иван Сидоров, вместе с семьей, переехал в Самарскую область три года назад. Он посчитал, что с пятью детьми жить лучше в селе и купил дом. Вскоре развелся, мама с двумя младшими уехала в Самару, а с ним осталось трое сыновей 15, 13 и 11 лет.

Конфликт начался год назад. Сидоров работает удаленно, в крупной европейской компании. Своих детей он воспитывает в иной системе ценностей, чем принята в селе. Дома нет телевизоров, дети читают книги, занимаются работой по дому и хозяйству. Хобби каждый выбирает по собственному желанию. Средний сын, Степан, любит вязать крючком. Самостоятельно освоил программирование. Ранее семья жила в нескольких европейских странах, так что дети владеют иностранными языками.

Все вышеперечисленное стало основанием отправить детей на социально-психиатрическую экспертизу и далее — в приют. Самарские врачи признали детей совершенно нормальными, но местные органы соцопеки не успокоились.

К завучу местной школы обратились родители учеников, с просьбой прекратить "неправильное влияние" на их детей. Обращение ушло в комиссию по делам несовершеннолетних. 9 октября Ивана Сидорова вызвали на комиссию и вменили ему "неисполнение родительских обязанностей".

"Ваши дети не знают, кто такой Чебурашка и кот Леопольд. У вас нет телевизора, вы учите их чему-то непонятному. Ваш сын умеет вязать крючком, значит он нетрадиционной ориентации. Вы сами и ваши дети должны уважать и принимать традиции того места, где вы живете. Вот такие обвинения мне предъявили", — прокомментировал ситуацию Иван Сидоров.

КДН настаивает на лишении мужчины родительских прав и обратилась в прокуратуру. Теперь надзорный орган должен разобраться с ситуацией.

Ранее, в 2018 г., органы соцопеки уже доводили дело до суда. Детей тогда помещали в приют на три месяца, на время проведения экспертизы. Но суд не усмотрел оснований для поддержания иска органов опеки и попечительства. В этом году ситуация повторяется.

"По поручению заместителя председателя правительства Александра Фетисова создана межведомственная комиссия по проверке правомерности действий органов опеки, комиссии по делам несовершеннолетних и образовательного учреждения Хворостянского района в отношении семьи Ивана Сидорова", — прокомментировали ситуацию в минсоцдемографии Самарской области.

Напомним, это уже не первый скандальный случай с участием детей в Хворостянском районе. История семьи Алгалиевых из с. Хворостянка также вышла на федеральный уровень. Найпа Алгалиева рассказала журналистам, как она вынуждена была работать на классного руководителя своего сына-восьмиклассника Азата в зачет репетиторства, а самого мальчика избил одноклассник. При этом школьное руководство и местные власти пытались скрыть всю историю.

Ситуация вышла на телевидение, где ее обсудили в ток-шоу "Пусть говорят". Гостями программы также стали ряд местных жителей, чьи дети подвергались притеснениям в местной школе со стороны учителей и других учеников.