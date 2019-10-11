Минсоцдем: многодетного отца из Хворостянского района не собирались лишать родительских прав

Жителя села Новотулка Хворостянского района Ивана Сидорова, который сообщил СМИ, что его лишают родительских прав из-за слишком развитых детей, лишь приглашали на беседу из-за прогулов уроков. Об этом сообщили в министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской области.

В ведомстве пояснили, что 9 октября мужчина был приглашен на заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Там было рассмотрено представление ГБОУ "Средняя общеобразовательная школа с. Новотулка" в связи с участившимися пропусками занятий и опозданиями в школу его несовершеннолетних сыновей.

Именно после этого в СМИ распространилась информация, что Сидорова собираются лишить родительских прав.

"В настоящее время не рассматривается вопрос об ограничении или лишении Сидорова родительских прав. Он не поднимался ни на заседании комиссии по делам несовершеннолетних, ни органами опеки", — рассказала главный консультант управления организации опеки и попечительства министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области Инна Безвесильная.

Она также сообщила, что, когда в прошлом году Иван Сидоров разводился с супругой, дети находились непродолжительное время в реабилитационном центре для несовершеннолетних. Но никто и тогда никого родительских прав лишать не собирался.

Напомним, после развода мужчина один воспитывает трех мальчиков — младшему 11 лет, старшему 15. Двое других детей живут с его бывшей женой в Самаре. Ранее семья участвовал в ток-шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым. Там отец семейства заявлял, что жена нагуляла детей, что опровергла экспертиза ДНК. Супруга же обвиняла Ивана Сидорова в насилии.