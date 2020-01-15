У c. Сколково в Самарской области задержан браконьер, застреливший лося

Вечером в отдел полиции по Кинельскому поступило сообщение о том, что в лесу неподалеку от села Сколково слышны звуки выстрелов. И стражи порядка вместе с охотоведами отправились на снегоходах в указанный лесной массив, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Приблизившись к месту, откуда доносились звуки выстрелов, полицейские и лесники оставили свой транспорт, и вооружившись фонариками, пошли на шум. Продвигаясь вглубь леса, правоохранители увидели свежие следы крови и тушку лося. Рядом с ней находился мужчина, который при виде стражей порядка начал убегать.

Полицейские и охотоведы преследовали беглеца, которого было видно благодаря имевшимся на его одежде светоотражающим нашивкам. К погоне подключились инспекторы ДПС, которые задержали подозреваемого у дороги "Сколково — Бузаевка — Чубовка".

Подозреваемым оказался ранее не судимый 37-летний житель Волжском район. Поначалу он не сознавался в причастности к незаконной охоте. Полицейские изъяли у него два охотничьих ружья, зарегистрированных на его знакомого и передали их на экспертизу, которая установила, что из одного из них и был убит лось.

В отношении владельца оружия собран административный материал. По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" ч. 1 ст. 258 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет.

Как отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, подозреваемый сообщил о намерении возместить ущерб, причиненный природе в сумме 80 тыс. рублей.