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Преступления Происшествия

В Самаре задержали несовершеннолетнюю, подозреваемую в краже мобильника в поезде

САМАРА. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре возбудили уголовное дело в отношении 17-летней местной жительницы, подозреваемой в краже с причинением значительного ущерба (п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщила помощник Куйбышевского транспортного прокурора Кристина Кулик.

Преступление, в котором подозревают девушку, было совершено 14 января в пассажирском поезде Кисловодск - Тында. По версии следствия, вблизи станции Чапаевск в плацкартном вагоне подозреваемая обратила внимание на лежащий на полке мобильный телефон соседки по вагону. Дождавшись, когда мобильник останется без присмотра, девушка похитила его и вышла из поезда в Самаре. Ущерб, причиненный хозяйке мобильника, составил почти 20 тыс. рублей.

Как пояснила Кристина Кулик, в начале февраля подозреваемую задержали с поличным сотрудники Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте. Теперь она стала фигуранткой уголовного дела.

Информацию о совершенном противоправном деянии направили в территориальные подразделения по делам несовершеннолетних для решения вопроса о постановке ее на профилактический учет.

Кристина Кулик также отметила, что сейчас отмечается рост количества краж в пассажирских поездах, в связи с чем Куйбышевская транспортная прокуратура рекомендует пассажирам быть бдительнее. Пассажирам не следует употреблять спиртное. Поездным вором может оказаться кто угодно. В пути не следует показывать попутчикам деньги и оставлять без присмотра на зарядке смартфоны, ноутбуки, планшеты. И ни в коем случае не стоит соглашаться на просьбы незнакомцев перевезти какие-либо вещи, даже за хорошее вознаграждение.

Кроме того, родителям необходимо проводить с подростками профилактические беседы для разъяснения последствий подобных преступлений.

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