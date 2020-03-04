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Преступления Происшествия

По факту травмирования женщины при обрушения стены дома на ул. Арцыбушевской возбудили уголовное дело

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Ленинским межрайонным следственным отделом СК РФ города Самары возбуждено уголовное дело по факту халатности со стороны сотрудников администрации областного центра, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человеку (ч. 2 ст. 293 УК РФ), при обрушении стены дома, сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

По информации следствия, 3 марта примерно в 20:00 произошло обрушение кирпичной стены двухэтажного дома № 126 по ул. Арцыбушевской, в результате чего часть ее упала на рядом стоящий одноэтажный дом, в котором на тот момент находилось 12 человек. Одна из женщин в доме № 128 в результате происшедшего получила травмы.

"В настоящее время под наблюдением медицинских работников находится трое пострадавших, в том числе двое детей. Состояние пациентов удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — уточняют в министерстве здравоохранения Самарской области.

В настоящее время установлено, что в 2011 г. дом № 126 по ул. Арцыбушевской признан аварийным и подлежащим сносу. Аварийный дом включен в четвертый этап государственной программы Самарской области "Развитие жилищного строительства Самарской области" до 2022 года. В доме расположено пять жилых помещений, часть из которых принадлежат муниципальному образованию, а другие — гражданам  на праве собственности.

В следственном ведомстве уточняют, что уголовное дело возбуждено в целях полной и объективной проверки всех обстоятельств произошедшего.

"В рамках расследования уголовного дела назначена строительно — техническая экспертиза. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия", — сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

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