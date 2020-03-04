По факту травмирования женщины при обрушения стены дома на ул. Арцыбушевской возбудили уголовное дело

Ленинским межрайонным следственным отделом СК РФ города Самары возбуждено уголовное дело по факту халатности со стороны сотрудников администрации областного центра, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человеку (ч. 2 ст. 293 УК РФ), при обрушении стены дома, сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

По информации следствия, 3 марта примерно в 20:00 произошло обрушение кирпичной стены двухэтажного дома № 126 по ул. Арцыбушевской, в результате чего часть ее упала на рядом стоящий одноэтажный дом, в котором на тот момент находилось 12 человек. Одна из женщин в доме № 128 в результате происшедшего получила травмы.

"В настоящее время под наблюдением медицинских работников находится трое пострадавших, в том числе двое детей. Состояние пациентов удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — уточняют в министерстве здравоохранения Самарской области.

В настоящее время установлено, что в 2011 г. дом № 126 по ул. Арцыбушевской признан аварийным и подлежащим сносу. Аварийный дом включен в четвертый этап государственной программы Самарской области "Развитие жилищного строительства Самарской области" до 2022 года. В доме расположено пять жилых помещений, часть из которых принадлежат муниципальному образованию, а другие — гражданам на праве собственности.

В следственном ведомстве уточняют, что уголовное дело возбуждено в целях полной и объективной проверки всех обстоятельств произошедшего.

"В рамках расследования уголовного дела назначена строительно — техническая экспертиза. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия", — сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.