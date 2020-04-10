Сергей Козаев, осужденный за убийство владельца "Горилки", скончался в колонии

В субботу, 11 апреля, в Самарской области будут хоронить Сергея Козаева. В 2016 г. его приговорили к 23 годам колонии строгого режима за убийства бизнесмена Олега Дергилева, владевшего сетью алкогольных супермаркетов "Горилка".

Родственники Сергея Козаева считают, что его смерть не была естественной, хотя в справке, которую им выдали на руки, написано, что причина смерти не известна.

"Все тело в кровоподтеках, мы уже спрашивали у специалистов, говорят, что так быть не должно. Возможно его пытали, — говорит супруга погибшего Евгения Карлина. — Я не знаю, что именно у него пытались узнать, он и в гибели Дергилева не был виноват".

Во Владимирскую область Сергея Козаева перевели недавно. До этого он отбывал наказание в одной из самарских колоний.

Напомним, Олег Дергилев был убит 10 октября 2013 года по дороге на работу.

Силовики считали, что это дело рук Сергея Козаева и его знакомых: Максима Колесникова, Сергея Догадина, Вячеслава Калистратова и Сергея Минаева. Последний до сих пор в розыске, остальные в 2016 г. были признаны виновными и приговорены к реальным срокам: от 16 до 23 лет колонии строгого режима.

Сергей Козаев, который, по версии следствия, как раз и произвел смертельный выстрел, получил 23 года.

Предполагалось, что убийство было заказным и за свои услуги киллеры получили $200 тысяч, однако имя заказчика до сих пор не озвучено, а расследование приостановлено.