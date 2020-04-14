Названа предварительная причина смерти Сергея Козаева, осужденного за убийство владельца "Горилки"

Стала известна предварительная причина смерти Сергея Козаева, скончавшегося в ИК-3 во Владимирской области при невыясненных обстоятельствах 7 апреля.

Напомним, 43-летнего жителя Кинеля в 2016 г. признали виновным в заказном убийстве владельца сети магазинов "Горилка" Олега Дергилева и приговорили к 23 годам колонии строгого режима.

Козаев несколько лет отбывал срок в Спиридоновке в Самарской области, но около месяца назад по неизвестным причинам был этапирован во Владимирскую область. Родственники считают, что таким образом от него хотели добиться неких показаний — возможно по делу о заказчике убийства Дергилева, чье имя так и не было названо.

Сергей Козаев, осужденный за убийство владельца "Горилки", скончался в колонии В субботу, 11 апреля, в Самарской области будут хоронить Сергея Козаева. В 2016 г. его приговорили к 23 годам колонии строгого режима за убийства бизнесмена Олега Дергилева, владевшего сетью алкогольных супермаркетов "Горилка".

После прибытия во Владимирскую область Козаев должен был связаться с родственниками, но вместо этого 7 апреля они получили телеграмму о его смерти. Супруга Козаева сообщает, что тело было сильно изувечено, но в справке, которую им выдали, написали, что причина смерти не известна.

По данным собственных источников "ВН", на данный момент предварительной причиной смерти Козаева считается острая сердечная недостаточность. Местные правоохранители уже начали доследственную проверку по факту смерти осужденного в исправительном учреждении.