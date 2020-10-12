ГТРК "Самара" провела финал Всероссийского конкурса "Первый шаг"

В Самаре состоялся финал II профессионального молодежного конкурса разработок в области телерадиовещания и телекоммуникаций — "Первый шаг". Мероприятие проходило в новом формате — из-за пандемии коронавируса он поменялся с академического на медийный, с очного на гибридный. Но сохранилось главное — возможность помочь талантливой молодежи сделать тот самый первый шаг в профессии, который, вероятно, приведет к жизненному успеху конкретного человека и всю отрасль связи и коммуникаций большой страны.

Сколько невероятных событий уместилось в эти два конкурсных дня! Сколько молодых талантов смогли сверкнуть на небосклоне профессиональных побед. Осталось ощущение — здесь рождалась медиаиндустрия будущего.

До финала из 50 добрались 15 команд, которые представили самые интересные разработки. Все они уже победители, ибо смогли пройти горнило жесточайшего отбора профессионального жюри. А в нем — сплошь мэтры отечественного телевидения. Председатель жюри, директор Региональной производственно-технической дирекции ВГТРК Сергей Ефимов, заместитель председателя правительства Самарской области — руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков, заместитель генерального директора по техническим вопросам компании "Системный Дом "Деловые Партнеры" Алексей Кондратьев, декан радиотехнического факультета ТУСУР, Томск — Ксения Попова, руководитель проектов Отдела разработок электроники компании "Стрим Лабс" Максим Искорнев, начальник Управления региональных телевизионных систем ВГТРК Илья Лебедев, директор по ТВ и РВ корпоративного центра Ростелеком Григорий Урьев.

Конкурс имел две параллельных событийных линии: защита работ и телемарафон. Первая организована в большом павильоне ГТРК "Самара", где размещалось жюри. Участники конкурса подключались к студии дистанционно, оставаясь на своих локальных площадках. На прямой связи — 12 городов страны. Одновременно в малой студии ГТРК "Самара" невероятный двухдневный стрим провел генеральный директор национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких. Он зарядил своей энергией и творческим драйвом всю команду телевизионщиков, собрав на площадке марафона десятки маститых представителей профессионального сообщества и будущих звезд индустрии.

Этот конкурс глобальным образом поменял подход к восприятию традиционных и сетевых медиа, обеспечив их полное взаимопроникновение. Глобальное интернет-пространство было интегрировано в телевизионную среду. Особой благодарности заслуживают почетные гости форума: Заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов, генеральный директор НТВ Алексей Земский, президент национальной Ассоциации производителей и интеграторов телерадиооборудования и программного обеспечения Эльман Имамкулиев. Они задали чрезвычайно высокую профессиональную планку как для конкурсантов, так и для жюри.

Победили молодые специалисы из Санкт-Петербурга, коллектив "Бонч ТИОС Стрижи" получил грант в размере 1 миллиона рублей. Конкурс не смог бы состояться без деятельной помощи губернатора Самарской области. Дмитрий Азаров горячо поддержал саму идею провести форум на Самарской земле и дать возможность молодым изобретателям сделать тот самый первый шаг в профессии. Следующий конкурс пройдет в Ростове–на–Дону. Эстафету коллегам передала директор ГТРК "Самара" Елена Крылова и ректор Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики Дмитрий Мишин. Вот и позади эти два фантастически наполненных дня. Остались оттенки грусти от неизбежного расставания и большое счастье.

"Два этих дня — это невероятные эмоции, профессиональные победы, огромная польза для всего самарского региона. Я вам желаю этот опыт перенять, взять лучшее и найти свое. И от имени "Космической Столицы" желаю вам придать конкурсу "Первый шаг" поистине космическую скорость! Потому что будущий год — год юбилея первого полета человека в космос. В добрый путь!" — пожелала ростовчанам Елена Крылова.