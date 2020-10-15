В регионе создадут "Календарь знаменательных дат-2021"

Общественная палата Самарской области приглашает всех жителей региона принять участие в подготовке "Календаря знаменательных дат-2021" и объявляет старт заявок и предложений от граждан по включению в календарь памятных вех и событий.

Проект реализуется редакционным советом Общественной палаты во взаимодействии с волонтерскими организациями региона.

В преддверии юбилейного для Самарской области года календарь запланирован таким образом, чтобы каждому дню в нем соответствовала круглая дата, имеющая непосредственное отношение к истории региона.

Помимо неравнодушных жителей Самарской области, которые представят свои знаменательные даты, к участию в подготовке календаря приглашен самарский краевед Борис Чертыковцев.

Сбор предложений по включению в календарь знаменательных дат от жителей региона стартует 15 октября и продлится до 15 ноября включительно. Предложить дату для включения в календарь может каждый желающий по электронной почте Navolge@mail.ru, телефону 3331275 (в рабочие дни с 10:00 до 17:00), или ответив на вопросы по ссылке.

Все предложения будут приняты, обработаны представителями волонтерских организаций и, при условии актуальности и соответствия архивной достоверности, включены в первый в своем роде народный "Календарь знаменательных дат Самарской области 2021". Его презентация состоится 20 ноября 2020 года.

"Непростой 2020 год показал нам, что, именно объединившись, мы сможем преодолеть любые трудности. Молодые самарцы, представители добровольческих, волонтерских организаций помогали и помогают делать жизнь наших граждан комфортной. Налаженное системное взаимодействие с Общественной палатой региона продолжили и в проекте "Календарь знаменательных дат 2021", — подчеркнул автор и руководитель проекта, член ОПРФ, заместитель председателя ОПСО Павел Покровский.