В Самаре умер герой Советского Союза Владимир Чудайкин

Во вторник, 20 октября, ушел из жизни легендарный человек, Герой Советского Союза Владимир Иванович Чудайкин.

1 мая 1945 года в ходе боев за Берлин в составе штурмовой группы его танк, уничтожая огневые точки противника, прорвался к зданию рейхстага. Несмотря на ранение, старшина Чудайкин остался в строю и огнем танкового орудия продолжал поддерживать пехоту, штурмовавшую оплот фашисткой Германии.

После окончания войны Владимир Иванович продолжил службу в Вооруженных Силах СССР, а затем пришел работать на Куйбышевский металлургический завод им. В. И. Ленина, где проработал почти 40 лет.

Ни одно значимое событие региона, связанное с военно-патриотическим воспитанием молодежи, деятельностью ветеранских организаций, не обходилось без его участия. Он всегда был дорогим и желанным гостем на мероприятиях, посвященных сохранению исторической памяти, всегда с жаром рассказывал о том, какими были годы войны и какой огромной ценой была завоевана Великая Победа.

"Для меня уход Владимира Ивановича — огромная личная утрата. С детских лет знал историю подвига Героя, а впоследствии — был горд личным знакомством. Его отличали твердость характера, глубочайшая порядочность, нравственный стержень, верность принципам. Больно и горько осознавать, что больше не смогу побеседовать с Владимиром Ивановичем, вновь увидеть его добрую улыбку, услышать неизменно мудрый совет. Владимир Иванович был не только Великим Гражданином нашей страны, но и верным другом, мудрым наставником, любящим мужем, отцом, дедом и прадедом. Нам всем будет очень не хватать этого открытого, мужественного, отзывчивого и очень скромного человека, так много сделавшего для нашей Родины. От имени Правительства Самарской области, от себя лично выражаю глубокие, искренние соболезнования родным и близким Владимира Ивановича. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах, в сердцах всех поколений россиян", - сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.