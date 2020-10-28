"За безопасность дорожного движения": специалисты Новокуйбышевского завода масел и присадок совместно с ГИБДД провели открытый урок в школе № 12

Встреча с третьеклассниками состоялась в канун Дня автомобилиста в рамках акции "Мы за безопасность дорожного движения". В компании "Роснефть" вопросам безопасности уделяется особое внимание. В приоритете они и у дочернего предприятия ООО "Новокуйбышевский завод масел и присадок" (НЗМП), работающего на принципах социальной ответственности.

На заводе разрабатываются специальные программы, проводятся месячники безопасности. Правила охраны жизни и здоровья людей — как главной и непреходящей ценности — прививаются в любом возрасте, в том числе и в детских коллективах, связанных многолетней тесной дружбой с предприятием.

В этот раз на встречу со школьниками приехали главный специалист по безопасности дорожного движения ООО "НЗМП" Виктор Брагин и инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД по Новокуйбышевску, капитан полиции Наталия Майдан.

Виктор Брагин рассказал, что акция "Мы за безопасность дорожного движения" традиционно стартует в сентябре и направлена на обеспечение безопасности жизни и здоровья детей. В рамках декады "Осторожно, дети!" запланирована целая серия мероприятий. "Одно из них — открытый урок по правилам дорожного движения со школьниками. Задача взрослых — предостеречь и уберечь детей от возможных опасностей на дороге", — отметил Виктор Брагин.

Урок для третьеклассников провели сотрудник полиции и представитель предприятия в заводской форме. На ребят это произвело неизгладимое впечатление. А когда эти солидные люди на равных общались с ребятами, переведя урок в игровую форму и предложив детям рассмотреть конкретные дорожные ситуации, стало ясно, что польза такого урока очевидна.

Тем более, что школьники наперебой стремились показать свои знания: как правильно переходить дорогу, пользоваться общественным транспортом, ездить на велосипеде, вести себя в автомобиле — всех обсуждаемых ситуаций и не перечислить. Дети уже неплохо ориентируются в уличной обстановке, но в ходе урока немало нового открыли для себя, сделав еще один шаг в сторону собственной безопасности.

Завершился урок торжественным вручением сертификатов от завода, удостоверяющих, что каждый из ребят прошел курс по безопасности дорожного движения, а также общей фотографией. А в подарок от сотрудников полиции школьники получили наклейки-световозвращатели с изображением веселых смайликов.

Директор школы № 12 Елена Забоева отметила, что завод связывает со школой многолетнее сотрудничество: "НЗМП помогает школе материально и уделяет большое внимание воспитанию наших учеников. Это — уроки доброты и безопасности, экологические уроки. Вопрос безопасности в наши дни приобретает особое звучание. Мы благодарны, что коллектив завода находит время, силы и средства, чтобы помогать школе. Приятно, когда дети видят новые лица, получают знания из первых рук, знакомятся с представителями авторитетных предприятий. Надеемся, что это повлияет на формирование подрастающего поколения", — подчеркнула Елена Забоева.