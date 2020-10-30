Из-за коронавируса в Самаре ограничена работа кафе и ресторанов

В Самарской области на заседании оперштаба принято решение об ограничении работы ресторанов, кафе и баров с 23:00 до 6:00 при заполнении более 50% посадочных мест.

В эти часы, особенно в выходные, происходит наибольшее скопление народа. В остальное время общепит будет работать без ограничений, но с соблюдением санитарных мер.

Напомним, что в регионе также действует ограничение на нахождение лиц моложе 18 лет на территориях торговых центров без сопровождения родителей или опекунов. Каникулы в школах продлены до 8 ноября. А работодатели обязаны перевести сотрудников старше 65 лет на удаленный доступ.

С 28 октября в России Роспотребнадзор ввел всеобщий масочный режим: все граждане обязаны носить маски в общественных местах - в такси, общественном транспорте, на парковках, в лифтах.