Жители Самарской области напишут Большой этнографический диктант

С 3 по 8 ноября состоится международная акция "Большой этнографический диктант" - культурно-просветительское мероприятие, которое позволяет оценить знания населения о народах, проживающих в России, и общий уровень этнокультурной грамотности.

Участниками диктанта могут стать все желающие жители России и зарубежных стран. В этом году официальный сайт и задания диктанта будут переведены на английский и испанские языки.

За все годы в диктанте участвовало около 1,2 млн человек из 46 стран. В Самарской области в акции приняло участие более 14 тыс. участников.

В этом году акция пройдет в онлайн-формате. Задания диктанта будут опубликованы 3 ноября в 00:01 (по московскому времени) на официальном сайте www.miretno.ru.

Задания будут оформлены в виде теста, который включает в себя:

- 20 вопросов - общефедеральная часть диктанта, единая для всех участников;

- 10 вопросов - региональная часть диктанта, уникальная для каждого субъекта Российской Федерации.

Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий - 100.

Время прохождения диктанта - 45 минут. По истечении данного времени доступ к заданиям будет закрыт.

Сертификат участника с указанием результатов формируется сразу после прохождения диктанта в электронном виде. Каждый сможет сразу узнать правильный ответ и получить историческую справку со ссылками на источники.

Результаты диктанта в целом по России будут объявлены в День Конституции Российской Федерации, 12 декабря.

6 ноября в Поволжском православном институте имени Святителя Алексия, митрополита Московского диктант напишут студенты вуза и почетные гости - руководители национальных и религиозных организаций, представители органов власти.

Официальная группа ВКонтакте: https://vk.com/miretno

Официальная встреча ВКонтакте Самарской области: https://vk.com/miretno163

Дополнительная информация по тел. (846) 332-26-92, +79370604120 (Швыркова Екатерина Сергеевна, региональный координатор диктанта).