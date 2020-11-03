Самарская область участвует во всероссийской социальной кампании "Однозначно" против ДТП

Во вторник, 3 ноября, министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области и управление ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области объявили о начале проведения в регионе социальной кампании "Однозначно".

Проект направлен на борьбу с превышением скорости и формирование культуры поведения на дорогах, которая включают в себя не только обязательное соблюдение ПДД РФ, но и уважительное отношение друг к другу в транспортной среде.

Для жителей Самарской области будут транслироваться аудио- и видеоролики о безопасности дорожного движения, в дошкольных образовательных организациях, в школах, ВУЗах проведут занятия, в местах досуга будут проведены профилактические мероприятия.

Кроме того, в рамках кампании пройдут два конкурса: "Поспешишь — людей насмешишь" и "28 дней без нарушений". Для участия в первом конкурсе нужно рассказать в официальных сообществах "Комсомольской правды" в социальных сетях свою историю о неоправданной, рискованной и даже нелепой поспешности. Автор самой поучительной истории получит ценный приз.

Второй конкурс будет проводиться для автомобилистов. Для участия в нем нужно приехать 7–9 ноября на парковку у ТЦ "Мегасити" и получить талон, а затем в течение 28 дней не превышать скорость во время движения. Самые ответственные водители также получат ценные призы, грамоты и благодарственные письма.

В Самарской области в этом году произошло 2405 аварий, которые унесли жизни 220 человек. По каждому трагическому случаю проводится подробный анализ специалистами регионального минтранса и сотрудниками ГИБДД. Большинство дорожных аварий происходит в результате превышения скорости.

Вопросы снижения смертности на дорогах и ликвидации концентрации ДТП находятся на личном контроле губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. На недавнем совещании по итогам реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" глава региона особенно подчеркнул необходимость привлечения внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и проведения информационно-просветительской работы.